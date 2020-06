De carácter asintomático pero con las prevenciones del caso en los últimos días por precaución, finalmente se confirmó que el actor Miguel Ángel Cherutti dio positivo de coronavirus.

Había seguido las instrucciones sanitarias después de que se confirmara que, en un programa televisivo del que había participado, se detectaron casos.

Primero fue un productor y luego Lizy Tagliani, conductora de "Un precio justo", emisión que Telefé decidió ahora sacar del aire.

Allí había estado Cherutti, de quien en las últimas horas se informó su situación.

Oriundo de Cañuelas, adujo que fue al canal porteño porque reside cerca de allí, pero la situación se presentó de todas formas.

Se suman casos de coronavirus entre periodistas porteños

“Grabé el sábado de la semana anterior. Me llamaron el martes (16 de junio) diciendo que habían detectado un caso de alguien del control. Cuando saltó lo de Lizy, me llamaron para avisarme que me iban a hacer el hisopado", había señalado en un video.

Cherutti es uno de varios de los participantes del programa que fueron analizados.