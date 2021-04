Ante las comunicaciones por parte de empresas de telecomunicaciones que adelantas a sus clientes que desde mayo aumentarán los precios de sus servicios, desde el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) desmienten que se hayan autorizado subas para el sector.

“ENACOM hace saber a usuarios y usuarias de servicios TIC que este Organismo no ha autorizado ningún incremento de precios para los meses de mayo o junio de 2021 en los servicios de telefonía fija, telefonía móvil, Internet o televisión paga. Oportunamente, se informará cualquier aumento que se autorice”, indica un comunicado subido a la página oficial del Ente.

“El texto indica además que “cualquier comunicación en contrario surgida de las prestadoras de servicios en la cual se haya anunciado una modificación de precios carece de valor legal y no ha sido convalidada por este Ente”.

En esa línea, el comunicado asegura que “se recuerda que las empresas que no hayan cumplido con las resoluciones que fijaron los incrementos autorizados y no hayan respetado el monto de los mismos o no hayan otorgado la Prestación Básica Universal consagrada por el Decreto de Necesidad y Urgencia 690/20 no podrán aplicar variaciones de precios a sus clientes”.

El comunicado fue ratificado por el propio vicepresidente del Ente, Gustavo López, quien ratificó que no hay ningún aumento autorizado para ese tipo de servicios hasta el momento.

“Las empresas unilateralmente anunciaron un aumento no autorizado y la gente no lo tiene que pagar hasta tanto el Enacom diga que se autoriza un aumento, cuánto se autoriza y para cuándo se autoriza", advirtió López en declaraciones a la Agencia Télam.

"Le decimos a los usuarios que hasta tanto nosotros no establezcamos una modificación de tarifas, se abstengan de pagar cualquier cosa", subrayó López.

El funcionario explicó que "las empresas creen que este es un producto de libre mercado y la pandemia puso en negro sobre blanco que se trata de una primera necesidad de la vida cotidiana y por eso fue declarado como servicio público".

Fuentes: enacom.gob.ar / telam.com.ar