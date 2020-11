Vanesa Ruiz - AM 580 / Pensavalle Informa by cba24n.com.ar

Pese a que aún no han concluido el habitual informe mensual, desde el Centro de Almaceneros de Córdoba (CAC), aseguran que el incremento de precios en elementos no freno su tendencia alcista durante octubre.

“Los incrementos no dejaron de llegar y estuvieron por encima de los acordados con la Secretaría de Comercio Interior, aunque aún no tenemos el informe completo, es probable que las subas en los alimentos de octubre este en torno al 3%”, le dijo la titular del CAC, Vanesa Ruiz, a Radio Universidad.

Ruiz denunció además que también se produjeron pequeños desabastecimientos en algunos rubros, porque hubo “cuotificación y retaceo en la entrega de mercadería”.

“Fue un mes bastante difícil y complicado, sobre todo con los productos de mayor rotación como aceites, harinas o yerbas, donde hubo ciertas maniobras especulativas para ir analizando los precios”, aseguró la presidenta del CAC.

En ese sentido, Ruiz aseguró que “hay una gran presión desde el sector empresarial para incrementar los precios de los productos, que seguramente se intensificará en las próximas horas, sobre todo cuando se empiecen a migrar los valores desde el Programa de Precios Máximos hacia el Programa Precios Cuidados, como ya anticipó el Gobierno que hará”.

Ventas

En relación a los porcentajes de ventas, la especialista aseguró que los números de octubre no mostraron una buena recuperación.

“En septiembre tuvimos una caída del 11,6% y si bien aún no tenemos los datos exactos de octubre, la situación no ha mejorado mucho. Sobre todo, por los aumentos de precios de los que venimos hablando”.

Para Ruiz, tampoco hubo una recuperación económica de las familias.

“Si los productos suben y las familias no recuperan el poder adquisitivo, la gente directamente deja de consumir determinados productos. Esta combinación impacta muy mucho en el comercio minorista”, aseguró.

Canasta navideña

En cuanto a la elaboración de una canasta de productos para fin de año, como suelen hacer habitualmente, la titular del CAC se mostró escéptica por los posibles aumentos.

“Lamentablemente hemos hecho muchos esfuerzos con las empresas para poder tener la posibilidad de armar una canasta navideña económica, pero por el momento no tenemos garantías de que se pueda garantizar. Esperamos que la presión empresarial en los últimos meses del año no afecte tanto a estos productos que, si bien no son de primera necesidad, si tienen un profundo arraigo en las tradiciones de las familias”, cerró Ruiz.