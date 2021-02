Un hombre quedó detenido en la ciudad de Oncativo tras romper con un martillo el auto de su ex pareja.

Según informó la Policía, se trata de José Viale de 36 años.

La víctima grabó la agresión a su auto. "Filmá si es lo que querés" dice el hombre donde se lo ve a bordo de otro vehículo. "No tengo cómo defenderme, si me hiciste re cagar, mirá cómo me dejaste a mí, me cagaste a palos, qué tenés en la cabeza", expresa la mujer.

Luego se ve al hombre sacar un martillo y pegarle varios golpes al auto de su pareja desde su vehículo y luego se va.

Interviene la fiscalía de Río Segundo y ordenaron el traslado del hombre al Establecimiento Penitenciario nº 9.