El intendente de Valle Hermoso, Jorge Caserio anunció la postergación del acto oficial de la vuelta del tren de pasajeros a esa localidad del Valle de Punilla, que estaba previsto para el 25 de mayo, con el objetivo de evitar aglomeraciones en momentos en que la situación epidemiológica muestra signos preocupantes ante los aumentos de contagios en toda la provincia.

A través de un comunicado oficial, Caserio expresó que si bien está todo listo, "sería ilógico hoy estar juntando miles de personas" para la inauguración oficial de la vuelta del tren a Valle Hermoso, teniendo en cuenta el crecimiento de casos en la localidad y en el resto de las localidades de Córdoba.

En otro tramo, sostuvo que "está todo listo, las vías están listas, el corredor está listo, pero no podemos juntar gente", y aclaró que "lo único que hacemos es postergar la fecha".

Caserio aseveró que habló del tema con "el presidente de Ferrocarriles y estuvo de acuerdo, porque ahora nos tenemos que cuidar", expresó. El jefe comunal de Valle Hermoso reconoció que "la noticia puede no gustar, pero es lo mejor para todos".

Finalmente, afirmó que cuando pase el momento crítico el acto de inauguración se realizará y pidió a los vecinos "que se cuiden". Cabe recordar que, tras 24 años de ausencia, las formaciones del llamado Tren de las Sierras que salen desde Alta Córdoba y llegan solamente hasta Cosquín, arribarán a Valle Hermoso, luego de gestiones oficiales y arreglos correspondientes para que el trayecto sea seguro.

Originalmente, ese servicio llegaba hasta la ciudad de Cruz del Eje, pero tras el desmantelamiento de los Ferrocarriles en la década del 90, el tren de pasajeros dejó de funcionar.

El servicio actualmente, cuenta con dos frecuencias diarias -de lunes a viernes- desde Córdoba y hasta Cosquín y está habilitado solamente para personas que cumplan funciones esenciales con certificado habilitante.

Las formaciones desde Alta Córdoba salen a las 8:40 y 11; mientras que desde Cosquín lo hacen a las 6 ya las 14 con un pasaje que cuesta 15 pesos, igual valor que cuando se decretó el aislamiento en marzo de 2020.

Luego de confirmarse la noticia de la vuelta del tren a Valle Hermoso, otras localidades del centro-norte de Punilla iniciaron gestiones para reactivar el corredor. Es el caso de La Cumbre y Capilla del Monte, que mantuvieron conversaciones con autoridades de Ferrocarriles para analizar la posibilidad de financiamiento y apoyo para realizar arreglos en el trazado de las vías.

En ese sentido, también La Falda apoyó la iniciativa, aunque su intendente Javier Dieminger se quejó por no haber sido consultado ya que el paso del tren le exigirá a esa ciudad hacer "readecuaciones" que en principio no estaban previstas. Por su parte, los jefes comunales de Huerta Grande y Villa Giardino, las otras localidades por donde debe pasar el tren para llegar a La Cumbre, aún no se pronunciaron al respecto.