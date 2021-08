Polémica decisión en Jujuy: es obligatoria la vacunación contra el coronavirus

El Poder Ejecutivo de la Provincia de Jujuy decretó la obligatoriedad de la vacunación contra el coronavirus para todos los agentes dependientes de la administración pública provincial.

Así lo anunció el gobernador Gerardo Morales, a la vez de anticipar que tiene previsto firmar este miércoles otro decreto que hará que sea obligatorio presentar el carnet de vacunación para utilizar el transporte público de pasajeros.

Así también, en su exposición el mandatario trazó un balance de la situación sanitaria y epidemiológica de la provincia, destacando que en la segunda ola de contagios “se redujo la mortalidad y la ocupación de camas” en nosocomios públicos y privados.

La medida fue adoptada mediante el decreto acuerdo n° 696 que dio a conocer el gobernador Morales durante un nuevo informe del Comité Operativo de Emergencias (COE).

“He dictado el decreto acuerdo 696 que dispone en el artículo 1 la obligatoriedad de la vacunación para todos los empleados públicos y estamos invitando al sector privado en general a adherir a la disposición”, dijo Morales en ocasión de encabezar la presentación de un nuevo informe del Comité Operativo de Emergencias (COE), que fue emitido a través de medios televisivos, radiales y digitales.

El artículo 1 incluye a los empleados de las entidades autárquicas, organismos centralizados y organismos descentralizados, empresas y sociedad del Estado, “cualquiera sea su situación de revista y lugar en el que presten servicio”.

También establece el dispositivo que “el personal comprendido que no acredite haber recibido por lo menos una dosis de cualquiera de las vacunas, salvo justificación por medio fehaciente idóneo, no podrá asistir a prestar servicio a su lugar de trabajo, siendo su inasistencia injustificada con la correspondiente pérdida de la remuneración por día no trabajado”, detalló Morales.

Además, en procura de expandir hacia otros estamentos el criterio adoptado, el Gobierno instó a los poderes Legislativo, Judicial, municipios y comisiones municipales a adherir a la disposición, lo que minutos después de conocerse el anuncio ya había encontrado eco en las autoridades comunales de La Quiaca, Libertador General San Martín, Calilegua, Pampichuela, Vinalito, El Talar, entre otras.

En lo que respecta al sector privado, en el texto del decreto n° 696 se incluye la invitación a adoptar igual criterio, a los sistemas privados de salud, educación, seguridad, transporte público y privado, comercio, entidades civiles, deportivas y recreativas.