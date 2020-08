Una entrevista concretada en la señal televisiva de noticias C5N terminó en el ejercicio de violencia machista contra la periodista Lucila Trujillo por parte del fiscal de Cutral Có Santiago Terán, que en una aparición radial anterior había propuesto que las mujeres porten armas para evitar los femicidios.

El fiscal comenzó brindando datos falsos sobre el número de femicidios en Argentina, diciendo que descendieron, cuando desde el observatorio de las violencias de género Ahora que sí nos ven, entre el 1 de enero y el 31 de julio hubo 178 femicidios, muchos de ellos ocurridos desde que comenzó el aislamiento obligatorio, lo que muestra que la situación no ha mejorado si no que no hizo más que empeorar.

"Cuando un sujeto está dispuesto a matar a una mujer, no hay medida de seguridad que alcance para frenarlo. E hipotetizo que la única forma que le queda a la mujer para que no la mate es metiéndole un tiro (al atacante) en la cabeza. Me preguntan qué opino respecto de que las mujeres tengan armas de fuego. Me parece que sería una buena solución, podría ser un trámite legal, cualquiera puede sacarla (...) si no tiene ningún tipo de antecedentes", manifestó Terán.

Allí es cuando empieza la polémica, porque la periodista Lucila Trujillo le cuestiona: "Me parece que no es una solución, teniendo en cuenta que muchísimos agentes de la fuerzas de seguridad tienen un arma en su casa, la esposa de esos agentes tienen acceso y de todas maneras son asesinadas. Entender que la portación de un arma puede solucionar este tipo de hechos es no comprender que no se trata de un hecho de inseguridad, que no puede ser tomado de esa manera, sino que es un problema social y una repetición de desigualdades sociales, en un sistema en que la Justicia y el Congreso deberían modificarlo", expresó.

Luego el fiscal provoca a la conductora preguntándole: "Si el tipo que está con vos es un violento y que la última y única oportunidad que tenés para salvarte es un arma, ¿la usás o no la usás? Contestame por sí o por no", a lo que la periodista se niega y el fiscal empieza a elevar el tono de voz y gritar.

Cuando Trujillo le pregunta si había realizado las capacitaciones en el marco de la Ley Micaela, Terán asegura que las hizo "dos veces, la última vez hace cuatro años", cuando la propia ley se sanciona en 2018 y Neuquén adhiere en 2019. "Vos sos de esas personas que se victimizan", le dijo a la conductora para finalizar la entrevista sin despedirse.

Las repercusiones

El colectivo de mujeres repudió los dichos de la autoridad judicial. La propia ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, se manifestó vía Twitter y dijo que "el machismo y la violencia de algunxs funcionarixs de los poderes judiciales es inaceptable. Las capacitaciones en Ley Micaela y la incorporación de perspectiva de género en este y cada ámbito son fundamentales", para luego mostrar su solidaridad con la periodista.

"Sabemos que hay un déficit grande sobre todo en la respuesta estatal de administración de justicia, en muchas situaciones de violencia, y ese es un punto que tiene que ver con el acceso a la justicia", añadió la ministra en declaraciones a radio online Futurock.

Además, Gómez Alcorta enfatizó: "No debemos olvidar que él que estaba hablando ayer es un fiscal, dando una respuesta como Estado. Si la respuesta que puede dar en representación del Estado alguien es que las personas que están en situaciones de violencia deben resolverlo solas, el Estado no hace lo que tiene que hacer".

Por otro lado, el propio fiscal general neuquino, José Gerez, pidió disculpas a la periodista atacada y expresó que le iniciarán juicio político a Terán en función de dos hechos: la entrevista, en la cual "ejerció directamente violencia psicológica y violencia institucional contra la periodista Lucila Trujillo, en un contexto donde el modo de dirigirse e interactuar con la mencionada periodista fue violento y misógino", según el Ministerio Público Fiscal.

El otro disparador es una entrevista que el fiscal jefe mantuvo en forma previa con periodistas de la radio FM Fuego de la ciudad de Cutral Có, donde Terán afirmó que las mujeres víctimas de violencia de género deberían armarse para defenderse. A razón de esos dichos es que se pacta la entrevista con C5N. “La violencia por mano propia, bajo el pretexto de la legítima defensa, resultan incompatibles con la vigencia de un Estado de Derecho, donde debe primar el imperio de la Ley en todas sus dimensiones y respetarse los procedimientos judiciales y las instituciones encargadas de cumplirla”, afirmó Gerez.

Asimismo, sostuvo que "dichas manifestaciones denotan un absoluto desconocimiento y desprecio de la normativa internacional, nacional y provincial con relación al compromiso del Estado de prevenir, proteger, investigar, sancionar y erradicar cualquier tipo de violencia contra las mujeres; así como también de las diversas políticas públicas implementadas a tales fines por los tres poderes del Estado en sus diferentes niveles y, en especial, por este Ministerio Público Fiscal al cual pertenece".