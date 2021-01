La conducción del PAMI Córdoba decidió iniciar una investigación interna por presuntas maniobras de corrupción en la gestión de prestaciones extraordinarias.

Se trataría de actos ilícitos cometidos a partir de la presentación de recursos de amparo por parte de prestadores que han reclamado el pago de montos adeudados o afiliados a quienes se debe brindar una prestación por fuera de la cartilla.

En particular, según se sospecha, las demoras en el cobro de algunas facturas habrían sido aprovechadas, cuando no promovidas, para iniciar gestiones paralelas que incluían montos extra a los ya facturados.

Lo confirmó esta mañana Rubén Ovelar, titular del PAMI Córdoba, al programa Es Por Acá que se emite por Radio Universidad.

La decisión de indagar en busca de presuntas irregularidades llegó días después de que la Justicia Federal de Córdoba intimara a la obra social a asegurar una práctica específica dentro del tratamiento que recibe un joven tetrapléjico de la ciudad.

"No había incumplimiento porque la prestación se venía desarrollando normalmente. Investigué si no sería una cuestión de atraso en los pagos y encontré que se debían prestaciones desde marzo de 2020. Previamente tuve que pagar deudas que había dejado la gestión anterior. Desde marzo hasta octubre se adeudaban prestaciones que estaban facturadas. Esas facturas fueron presentadas en noviembre de 2020, por lo que no se pudo pagar antes. Ya habían pasado por administración y por el área médica, que había convalidado la prestación, por el área jurídica que había dictaminado, y ya había salido el acto dispositivo, con fecha 15 de enero. Incluso se había pagado la prestación", explicó el funcionario.

"Ayer me presenté en el juzgado, por las dudas, ya que no recibí ningún tipo de notificación personal. Expliqué la situación y presenté toda la documentación, con copias de los expedientes. Creo que fue una confusión. Pero lo importante es que el niño ha sido atendido", remarcó Ovelar.

Lo sucedido en torno a este caso encendió luces de alarma en la conducción de la delegación Córdoba de la obra social para jubilados y pensionados, personas mayores de 70 años sin jubilación y excombatientes de Malvinas.

"El día lunes a primera hora ordené un sumario administrativo y una investigación interna a los fines de profundizar sobre esta cuestión de los amparos", ratificó.

"Las obras sociales, sobre todo las públicas, tienen nomenclador, vademécum, cartillas de prestadores y normativas. El problema se da cuando se provee de tratamientos experimentales o dados por prestadores por fuera de la cartilla. Las obras sociales tienden a rechazar este tipo de prestaciones, por lo que el afiliado apela a los recursos de amparo, que a veces generan situaciones muy complicadas. Quizás se da una situación de abuso de estos recursos legales. Por eso es importante estudiar la situación", explicó el ex intendente de La Cumbre.