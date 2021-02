No son pocas las veces que, a lo largo del último año, se escuchó la cantinela de "la pandemia de la psiquis", con un "encierro", cambios en las conductas y actividades que llevaron a marcados cambios de ánimo.

Sin embargo, si una profesión fue escasamente valorada en medio de la administración de la pandemia fueron los psicólogos.

Por eso, por caso, desde el Colegio que nuclea a los profesionales en la provincia de Córdoba se sienten destratados en medio de las prioridades para la vacunación.

El médico Oscar Atienza pidió en las últimas horas por su reconocimiento, en virtud a que "se dice mucho de la pandemia de la depresión y la ansiedad", pero se habla poco de quienes llevan adelante tratamientos para estas patologías.

"La mayoría de los psicólogos no están vacunados, solo algunos sectores. Y ni siquiera figuran entre los grupos de importancia. Yo creo que deberían estar, para que pueden atender de forma presencial cuando lo que necesiten", sentenció.

Oscar Atienza - FM 102.3 / Mirá Quien Habla

Entrevistado por el programa Mirá Quien Habla, de FM 102.3, adujo que "no entiendo por qué pasan este tipo de cosas" y sólo atinó a decir que lo desarrollan personas que "no saben cómo funciona un sistema de Salud".

Pidió, a su vez, "no vacunar aún a docentes que no asisten a las aulas", y reclamó por un millar de médicos esenciales que aún no comenzaron su proceso de inmunización.