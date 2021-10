El Concejo Deliberante declaró el viernes “Niño Destacado de la ciudad de Córdoba" a NICOLÁS MOLINA BAGGINI por su gran compromiso con la defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad visual. Pero¿quién es este niño brillante que con sólo 12 años se convirtió en el primero en recibir esa distinción?

Laura Baggini es la mamá de Nico, una joven nacida en la localidad de Laborde que emigró a Córdoba para estudiar, e hizo su vida en la Capital. En diálogo cba24n.com.ar contó cómo fue para ella y su marido, Adrián Molina, recibir la noticia de que su primer hijo era ciego. "Nosotros nos enteramos de la ceguera de Nico cuando tenía un mes y 20 días", sostuvo, agregando que gracias a que ella le veía algo raro en los ojos, una amiga la contactó con un excelente oftalmólogo pediatra de la ciudad de Córdoba.

"Ahí empezaron un montón de estudios porque se sospechaba que tenía un tumor en los ojos que era totalmente agresivo así que corría riesgo la vida, así que viajamos súper desesperados a Buenos Aires al Garraham, donde está el mejor equipo de oftalmología pediátrica de Latinoamérica", contó Laura. "Llevamos cosas como para quedarnos mucho tiempo, porque supuestamente le iban a hacer quimio, era un diagnóstico muy complejo".

Luego de múltiples estudios realizados a Nico, los profesionales les dijeron a sus papás "que solamente era ciego, así que fue un festejo para nosotros. El diagnóstico de su ceguera fue una alegría porque, a pesar de lo que significaba todo lo que vendría, lo íbamos a tener. Así que era una bendición su ceguera y su vida", relató la mamá.

También en Buenos Aires, consultaron a la primer estimuladora, quien les calmó sus ansiedades y miedos. "Nos explicó que si bien se venía un trabajo muy duro porque Nico tenía que conocer el mundo a través de experiencias, cuando una persona nace ciega no extraña o no sufre esa pérdida de la visión, entonces todo es como mucho más natural", contó, agregando que la profesional les explicó que "Es como si existiera otro sentido y vos no lo tenés Laura y no lo vas a extrañar".

La escolaridad temprana y los prejuicios que aún persisten:

Nico comenzó a asistir siendo un bebé al instituto Helen Keller de Córdoba donde empezó la estimulación visual. Sin embargo a la hora de escolarizarlo, su familia comenzó a lidiar con los prejuicios que aún existen. "Se habla de inclusión, convivencia y demás, pero a la hora de encontrar un lugar y que la inclusión sea real no es tan cierto. Hubo como mucha pelea hasta que pudo ingresar a Las Mercedarias, en Alta Córdoba. Fue una lucha, pero entendieron que su ceguera no es una limitación y está integrado como un niño más", contó Laura.

Con muchísimo orgullo, la mamá dijo que "Nico de chiquito fue terrible, pero es sumamente inteligente, perseverante y muy sensible y siempre está pensando el los demás".

Nico tiene dos hermanas, Lola de 10 años y Juana de 7. "Se viven peleando con Lolita, con Juana se llevan un poco mejor. Tiene amigos, hace fútbol para ciegos y hace goalball, un deporte creado específicamente para las personas con discapacidad visual, en el Kempes" relató Laura.

La importancia de la estimulación y el apoyo, al que no todos pueden acceder:

Nico cuenta con una profesora de apoyo, que lo ayuda con las tareas escolares, también tiene un profesor de AVD ( Escala por interrogatorio de las actividades de la vida diaria). "Le enseñan a cómo atarse los cordones, a cocinar, cosas de la vida cotidiana que para ellos requieren un gran trabajo".

Hasta el año pasado tenía un profesor de tecnología -una de sus grandes pasiones- pero debido a un conflicto con la obra social que no continuó con la prestación, tuvo que dejar de asistir. Ese episodio lo llevó a preguntarse cómo hacen los niños que no cuentan con el dinero suficiente para adquirir los conocimientos y poder desenvolverse de manera independiente. Y fue entonces que decidió abrir su canal de You Tube para enseñar tecnología a personas ciegas. También creó su perfil en Instagram, donde interactúa frecuentemente.

"Le encanta enseñar, quiere que toda la gente sepa porque para él es tan útil por el avance tan grande que hay en la tecnología de asistencia, como programas de voz, etc, que les facilitan muchísimo las cosas", señaló Laura.

Justamente, gracias a eso, creó una aplicación llamada “Colectivo Accesible” para que las personas con discapacidad visual de la ciudad de Córdoba estén informadas sobre todo lo relacionado al transporte de la ciudad.

Como si todo esto fuera poco, el Director de Protección de Derechos, Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad de la municipalidad de Córdoba, Pablo Giesenow, lo invitó a ser parte de su equipo. "Él es el más chiquito de los asesores municipales; eso es hermoso también, trabaja con gente que es súper reconocida , ciegos de fundaciones y de instituciones muy importantes", dijo su orgullosa mamá.

Al recibir el viernes el reconocimiento del Concejo Deliberante de Córdoba, Nico enfatizó que le gusta pelear "por los derechos de las personas con discapacidad visual. Quiero que puedan usar el transporte público de manera independiente, accesible y autónoma, por eso crea la aplicación «Colectivo Accesible». Y sueño que mi aplicación llegue a todos los lugares del mundo y que les sirva a todas las personas con discapacidad visual que habitan el planeta ”.

"Su compromiso con los derechos de las personas con discapacidad visual es inmenso. Sí, quizás tenga sólo doce años, pero su fuerza de voluntad y su generosidad son un ejemplo para todos", señaló el concejal Gustavo Pedrocca, uno de los impulsores del reconocimiento en el recinto.

En homenaje a este pequeño que superó todos los obstáculos y se convirtió en una persona solidaria, a la que lo entristecen las injusticias sociales y cuyo objetivo principal en la vida es ayudar a los demás, se colocó la primera placa en braille en el ingreso del Concejo Deliberante, donde dice:

“Concejo Deliberante Ciudad de Córdoba

Recinto de Sesiones Legislativas

Presidente del Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba

Concejal Don Héctor" Tito "Sander

Octubre de 2021

En homenaje a Nicolás Molina Baggini”