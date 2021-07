El juez federal Ricardo Bustos Fierro rechazó un amparo presentado por el Portal de Belén que pretendía frenar la aplicación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. La presentación había sido realizada en febrero de este año en Río Cuarto y luego pasó a Córdoba.

No es el primero ni el único recurso de este tipo que se presenta en contra la Ley 27.610 aprobada en el Congreso. Según un informe de Amnistía Internacional, ya hubo 31 demandas en contra de las cuales 15 fueron rechazadas.

La abogada Mayca Balaguer explicó a Cba24n que personalidades como el Portal de Belén "utilizan la vía del amparo para que cautelarmente se suspenda la aplicación de la Ley" incluso cuando saben que es probable que no se admita el recurso.

Actualmente, además del recurso rechazado por Bustos Fierro, hay otro pedido en proceso en la Justicia provincial para que la Ley no se aplique en Córdoba.

Cabe destacar que el rechazo de Bustos Fierro fue in limine, o sea que no cumplía con un mínimo de requisitos completos para proceder a un amparo. Por esto, como explicó Balaguer, el pedido no llegó a otra instancia: el rechazo fue contundente.

Esto ya que cuando se presenta un amparo "tiene que haber un afectación en derecho y eso dice Bustos Fieros que no hay: están pidiendo una cosa en abstracto y esta no es la vía", planteó la abogada.

Por esto, si no hay una persona afectada no hay caso judicial. Ahora el Portal puede apelar la decisión pero habría que ver si, dado el tipo de rechazo, la causa es aceptada en otra sede judicial.