La inseguridad en Córdoba ya es un tema recurrente durante el último tiempo y ningún lugar escapa a esta realidad. Entre martes y miércoles, robaron dos veces en el IPEM 181 "Cornelio Saavedra", ubicado en barrio Juniors.

De allí se llevaron instrumentos musicales y 41 notebooks que estaban sin uso. Primero, ingresaron el martes por la noche y luego el miércoles. Desde la institución ya habían solicitado que haya más seguridad.

Alejandra Torres, directora del lugar, informó que el miércoles por la mañana se dio con el robo en el que les habían sustraído una teclado musical y una consola de sonido. "Ahí llamo a la Policía, vienen, vemos el panorama, y decidimos llevar todo a la zona de las oficinas, que tienen alarma", indicó.

Sin embargo, en la mañana de este jueves se enteraron que la secuencia se había vuelto a repetir y que esta vez también se habían llevado las notebooks. Lo que lamenta Torres es que los instrumentos habían sido comprados con dinero de la cooperadora y las compus se habían obtenido luego de largas gestiones.

Sorprende el hecho de que había alarma en el lugar. "Desde la empresa me dijeron que no se había disparado; que no saben qué pasó. Enviaron un técnico y no pudieron explicar bien qué sucedió. Al parecer, el sensor era viejo o utilizaron algún tipo de inhibidor", precisó la directora.

"La utilidad de esas notebooks era lograr equidad entre los chicos, que tengan más acceso. Duele mucho esto", lamentó.