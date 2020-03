La inspectora de tránsito que fue filmada mientras contestaba de malos modos a un vecino fue apartada de su puesto y hará tareas administrativas hasta que se concrete la investigación interna, según informaron desde la Municipalidad de Córdoba.

El intendente Martín Llaryora se refirió al revuelo que generó la viralización del video. Aseguró a radio Mitre Córdoba que el comportamiento de la inspectora fue “deplorable e injustificable”, y pidió "disculpas a la ciudadanía".

Asimismo, indicó que es "una conducta inapropiada, que no puede permitirse”, y afirmó que el municipio no puede tomar determinaciones hasta que no finalice la investigación interna: "no se puede tomar resolución sin la posibilidad de un sumario pertinente", explicó.

En tanto, el subdirector de Tránsito, Juan Carlos Carda, expresó a radio Mitre Córdoba que "se decidió apartarla de sus funciones en la vía pública y va a estar cumpliendo tareas administrativas".

Esta modalidad se mantendrá hasta que "se sustancie la investigación administrativa" y la empleada municipal podrá realizar un descargo.

El funcionario subrayó que los trabajadores del municipio deben "observar una conducta decorosa y digna, tanto en funciones como fuera de la misma".