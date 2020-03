El Garzón Agulla no inició las clases: esperan respuestas del Gobierno

La Escuela Normal Superior Dr. Agustín Garzón Agulla no inició las clases este lunes ya que el Ministerio de Educación no entregó un certificado de salubridad.

La institución educativa ubicada en barrio General Paz tiene retrasos en su cronograma debido al cierre que sufrió el año pasado. En 2018, padres denunciaron penalmente a funcionarios del ministerio de Educación provincial por posible contaminación con asbesto en el colegio Garzón Agulla.

Durante el verano, una empresa especializada limpió las instalaciones. No obstante, no se entregaron informes y el Ministerio no envió los certificados correspondientes.

"Todas las actividades se retrasaron: inscripciones, exámenes y el inicio de clases", relató una madre.