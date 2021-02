Los especialistas aseguran que vacunarse es una manera efectiva de combatir la pandemia de Covid-19.

Esto es porque si una persona vacunada se contagia del virus, tendrá menos probabilidades de desarrollar síntomas o enfermarse gravemente.

Por ello, los expertos coinciden que “definitivamente se debe seguir con las medidas de cuidado y protección”.

Tiempo de inmunización

La generación de inmunidad no es inmediata.

La misión de la vacuna de engañar al sistema inmune para que éste desarrolle los anticuerpos que lo protegerán del virus es un proceso que toma tiempo, dependiendo de la vacuna que se trate.

Por ejemplo, la vacuna Sputnik del laboratorio Gamaleya (Rusia) logra una eficacia del 91,4% a los 7 días de la segunda dosis y 28 días después de la primera, y alcanzaría el 95% de eficacia luego de 42 días.

Previene la enfermedad

Una de las preguntas clave sobre las vacunas es si pueden prevenir la infección o la enfermedad. Son dos cosas distintas.

Lo que se reporta en la mayoría de los ensayos clínicos de las vacunas para Covid-19 es su efectividad para evitar que una persona enferme, lo cual no evita que se contagie o pueda contagiar (esto se está estudiando).

Por otro lado, hay otro factor a tener en cuenta. Ninguna vacuna es perfecta. Una vacuna que tenga una eficacia del 95% significa que cerca de 1 de cada 20 personas que la reciben puede que no obtenga protección contra la enfermedad, según el explica el portal de coronavirus de la Universidad Johns Hopkins.

Otro factor que puede darse es el caso, por ejemplo, de una persona que sin saberlo ya esté contagiada al momento de vacunarse, con lo cual la infección podría seguir desarrollándose aún después de recibir la vacuna.

“Dar positivo en PCR no significa una falla de la vacuna, sino que probablemente esta persona no va a desarrollar síntomas graves incapacitantes ni va a ser hospitalizada. Ahí podemos decir que la vacuna funcionó porque la llevó a no desarrollar síntomas graves; mientras que no haber tenido la vacuna aumentaba la probabilidad de que sí lo hiciera. Entonces podemos decir que (a pesar de dar positivo) fue un caso exitoso de la vacuna”, explicó García Téllez, inmunóloga y especialista en enfermedades infecciosas.

De igual modo, Anthony Fauci -epidemiólogo de la Casa Blanca- dijo que puedes "contagiarte y ser asintomático; aún cuando la vacuna te protegió para no enfermarte, no te protegió de contagiarte. Así que es posible que no sepas que te contagiaste y lo transmitas a otros”.

“En principio las personas vacunas van a tener un 100% de probabilidades de no tener un cuadro de COVID-19 grave; pueden tener una forma leve (el 0,1% de los pacientes vacunados tuvo COVID-19) por lo tanto puede potencialmente contagiar aunque estamos hablando de proporciones muy bajas”, sostuvo el médico infectólogo Lautaro De Vedia (MN 70640), experto del Hospital Muñiz y ex presidente de la Sociedad Argentina de Infectología (Sadi).

En síntesis

Lo que se sabe científicamente es que si te vacunas y luego te contagiaste, probablemente no te vas a enfermar.

Por eso es importante mantener precauciones aún luego de recibir la vacuna: hay que seguir usando barbijo y tomando distancia de otras personas (distanciamiento social).