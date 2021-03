El exintendente de Córdoba Germán Kammerath y ocho acusados más fueron sobreseídos por el Tribunal Oral Federal número 2 de la causa Thales Spectrum.

Kammerath estaba imputado por irregularidades en la concesión de un espacio radioeléctrico en 1997 cuando se desempeñaba como secretario de Comunicaciones durante la presidencia de Carlos Saúl Menem.

Según la causa judicial, Thales Spectrum era una firma francesa cuyo presidente de la filial argentina era Jorge Neuss, reconocido empresario y femicida que se terminó suicidando tras cometer el crimen en 2020.

Kammerath sobreseído - Informe Jorge Vasalo by cba24n.com.ar

Durante la presidencia de Menem, el Gobierno Nacional le otorgó a la firma la concesión de un espacio del espectro radioléctrico por 15 años con la opción de prórroga por 5 años.

En 2001, durante la presidencia de Fernando de la Rúa, la Oficina Anticorrupción inició una investigación sobre la concesión. Las denuncias sostenían que la concesión se otorgó mediante sobornos que ascenderían a los 25 millones de dólares.

Durante el Gobierno de Néstor Kirchner, en 2004, la concesión fue revocada. En 2008, se inició una causa contra los directivos de Thales Spectrum pero la denuncia fue desestimada.

En octubre de 2015, se reabrió la denuncia y se elevó a juicio la “causa Thales” contra Juan Carlos Cassagne, titular de la filial argentina de Thales Spectrum; el expresidente Carlos Menem, secretario de Comunicaciones Germán Kammerath; el subsecretario, Alejandro Cima; el ex presidente de la Comisión Nacional de Comunicaciones Roberto Catalán; los ex vices Roberto Uanini y Hugo Zothner; el ex interventor de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Alberto Gabrielli; Patricio Feune de Colombi, Matías Bourdieu y Luis Romero, ex miembros de ese órgano; Pablo Arancedo, ex director de Asuntos Jurídicos de la CNC y Jorge Neuss.

Finalmente, la causa terminó con todos los imputados sobreseídos. "Una y otra vez, Germán Kammerath fue sobreseído en la etapa instructoria de la causa que se sustancia en Buenos Aires. Recuerdo por lo menos seis oportunidades en el que recayó el sobreseimiento", afirmó Carlos Hairabedian, abogado del exintendente en Córdoba.