En días en donde los casos y las muertes por Covid-19 continúan rompiendo récord en Córdoba, Germán Ambash, infectólogo asesor del Gobierno provincial señaló que "el confinamiento no fue como uno esperaba".

Desde el próximo lunes, las medidas restrictivas anunciadas por el Gobierno nacional a las que se plegó Córdoba, culminarían aunque no se descarta que haya anuncios específicos. "Quizás se pueda restringir algo de horarios nocturno, hasta ver que empiezan a bajar los casos", dijo en diálogo con Pensavalle Informa, por radio Universidad.

"Hoy, el problema que tenemos es la gente joven", señaló, haciendo foco en los mayores de 14 años, que son los que más salen y se reúnen.

El especialista indicó que en algún momento, en las reuniones de asesores, "se planteó la alternativa de cambiar la estrategia y empezar a vacunar a gente joven, como se hizo en Israel, que era donde se producían la mayor cantidad de contagios".

Ambash descartó que con esta idea se busque vacunar a ese grupo porque tiene mayores posibilidades de vivir, así detallo: "La gente grande hace mas caso, está en la casa, no sale, tiene miedo de contagiarse, pero la gente joven no le da mayor trascendencia a lo que es esta pandemia"

Aclaró que lo ven "desde un punto de vista sanitario que desde lo que podría ser evolutivamente una posibilidad de contagio".

Clases presenciales

Ambash consideró que los contagios en la presencialidad escolar han sido, hasta el momento, bajos.

Entre los 4 y 14 años, los chicos se contagian menos, el problema es a partir de esa edad. "Las burbujas están muy contenidas. Los contagios vienen de padres a hijos no de hijos a padres".

Apuntó a que los padres sólo deben llevar sus hijos al colegio, no como antes, el denominado "pool" donde un padre buscaba a varios niños de la zona. "Esto no debe existir más". Los padres, además, deben "ser conscientes que si su hijo no se siente bien, no debe llevarlo a la escuela", concluyó.

Sin embargo, desde UEPC piden implementar las clases virtuales

