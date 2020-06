Tahiana Marrone: "La bandera argentina no es reemplazable por ninguna otra" by cba24n.com.ar

Tahiana Marrone es veterana de la Guerra de Malvinas y durante 30 años peleó contra la genética de su cuerpo. A los 17 años tenía otra identidad: era Osvaldo y participó del desembarco de las tropas argentinas en las islas.

Después se le diagnosticó síndrome de Klinefelter, una anomalía genética en el que un varón nace con una copia adicional del cromosoma X. En diálogo con radio Universidad, Taiana repudió que se haya arriado la bandera del Orgullo LGBTIQ+, que se había izado con motivo del 51 aniversario de las revueltas de Stonewall en un mástil del Parque Sarmiento.

"Es un hecho muy repudiable. Me tengo que poner en la situación de ambos y creo que más allá de que puede haber personas homofóbicas y no precisamente tienen que ser veteranos, pero romper la placa no es la forma de haber hecho un repudio. Estuve viendo la placa y decía que "flameará en lo alto de manera permanente como símbolo de nuestro compromiso". Mis creencias y mis conocimientos me llevan a pensar que la bandera argentina no es reemplazable por ninguna otra", dijo la veterana en diálogo con Otra vuelta de tuerca.

De todos modos, aclaró que no está de acuerdo con que se haya roto la placa que conmemoraba el izamiento de la bandera de la diversidad, a la vez que recordó que no se pueden izar juntas en el mismo mástil la bandera argentina con otra insignia. "Si vos querés izar otra bandera, hacé otro mástil. Más cerca tenemos otra plaza que tiene tres mástiles, el principal donde está siempre la bandera argentina y en los otros dos están la de la provincia y la de la localidad", afirmó.

"Sacar la bandera argentina para poner otra, cualquier otra, no es coherente. Como también está mal lo que han hecho los veteranos. Tienen que buscar otro tipo de medios para hacer el reclamo", indicó.

Tahiana planteó una solución alternativa al problema: "En primer lugar, si piensan izar otra bandera que no sea la argentina, que pongan otro mástil. En segundo lugar, repudio la actitud de mis hermanos de la turba, como lo decimos nosotros. De un grupo de soldados siento un rechazo. No como veterana, pero como mujer. Entonces es jodido, más encontrarte con semejante placa, que dice que va a flamear en el mástil permanentemente la bandera de la diversidad. Si yo hubiese visto esa placa, no hubiera hecho para nada lo que hicieron esos veteranos, pero me shockearía", remarcó.

Para Tahiana no es aceptable que quienes arriaron la bandera de la diversidad y rompieron la placa conmemorativa se escuden en ser veteranos para cometer actos de violencia. "Así sean personas que nada que ver con Malvinas o que siguen la causa Malvinas y no fueron a la guerra, es inaceptable. No tienen por qué accionar así, hubieran hablado con el intendente antes de hacer semejante hecho y pegarse con la gente de la comunidad. Eso lo repudio totalmente, pasan a ser hechos vandálicos. Me da pena y lástima que hayan accionado así", apuntó.

De todos modos, afirmó que aún resta mucho para hacer en pos de la igualdad. "Está muy bien que queramos construir una sociedad inclusiva e igualitaria, pero no se arregla con poner una bandera y una placa, hay otras cosas que necesita la comunidad LGBTI, es como remediar la situación con una curita", cerró.