No es nuevo que el enorme esfuerzo que realiza el personal de salud desde hace más de un año para enfrentar los efectos de la pandemia, es poco recompensado en líneas generales. Pero la situación se torna cada vez más crítica y los niveles de fatiga y estrés al que están sometidos, crecen con el aumento de los contagios de coronavirus y la consiguiente necesidad de atención hospitalaria, que ya está al límite.

En este sentido, los testimonios de quienes están en la línea de fuego adquieren relevancia, dado que viven el día a día de esta situación, que les puede tocar en primera persona ya que el personal de salud también corre el riesgo de contagiarse y contagiar a su familia.

La titular del COE Punilla, Sonia Nieva, fue consultada este miércoles acerca de si la situación que se vive por estas horas en el sistema hospitalario podría haber sido menos complicada y afirmó que entre los profesionales de la salud "se piensa que todo esto que pasa, se podría haber evitado, porque la mayoría de los contagios son por reuniones sociales o familiares".

En diálogo con el programa "Pensavalle Informa" por radio Universidad, la funcionaria, que además es directora del Hospital Domingo Funes cabecera sanitaria del departamento Punilla, dijo que "es duro ver fiestas clandestinas con 200 o 300 personas y nosotros trabajando para que la gente se salve".

Al ser consultada por lo que sentía ante la actitud de quienes asisten estos eventos, Nieva dijo creer que "no les importa, esa es la sensación que tengo". Y fue un poco más allá, al asegurar que "hasta que los muertos no sean de ellos, no les importa, cuando tengan un familiar muerto o internado crítico, ahí les va a importar pero ya va a ser tarde".

En esa dirección. agregó que "lo mismo pasa con los grupos que no creen en la pandemia ni en las vacunas", ante lo cual sostuvo que ven con buenos ojos "las posibilidades de restricciones y mayores controles", para poder hacer frente a esta realidad que les toca vivir en los hospitales.