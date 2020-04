La viróloga e investigadora de cepas de coronavirus de la Universidad Nacional de Córdoba, Alicia Cámara, respondió a radio Universidad una serie de preguntas comunes a la hora de prevenir la propagación del coronavirus.

¿Cuándo usar barbijo?

Cámara sostiene que lo mejor es seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Primero que nada, "hasta ahora no se recomienda andar en la calle. El barbijo es únicamente para la gente que lo necesita por su profesión y muchas veces no consiguen. También para las personas que tienen una enfermedad de base, como asma, que tienen que salir a la calle, sí o sí hay que ponerse un barbijo", indicó.

¿Qué barbijo usar? ¿Cuál es el mejor?

"El verdadero barbijo, el que protege, no es el que vemos circulando a diario. Las telas porosas, como la friselina, se humedecen y no permiten protección. El verdadero es el que es parecido al que se usa en la calle, pero son varias capas y es una tela más gruesa, que si bien tiene poros y pasa el aire, no pasan las partículas virales. El mejor es el rígido, el N95", ponderó la especialista.

¿Estamos aplanando la curva de contagio?

Cámara explica que recoge la opinión de epidemiólogos reconocidos, que afirman que aún no hay una gran cantidad de casos. "La curva va bien", indica, pero advierte que puede haber casos subnotificados. "Esto es un problema de siempre, no es de ahora. Una persona contagiada puede transmitir el virus a otras tres o cuatro haciendo vida normal, por eso los casos que aparecen, son una parte de los que realmente existen. De todos modos, estamos en valores manejables", evaluó.

¿El barbijo me protege del coronavirus?

El uso del barbijo no da una "garantía absoluta" para evitar el contagio si no se realiza el lavado de manos y desinfección de superficies. "Uno cree que está protegido y descuida las otras prácticas, y te terminás contagiando por otro lado. Por un lado, crea una falsa seguridad. Y por otro, agota el stock", remarcó.

Además, agregó que cuando llegue el frío se espera un aumento de los casos. Recién allí, el uso extendido de barbijos serviría como una medida más para frenar algo el contagio. "El barbijo lo que hace es que cuando las partículas de la boca salen con alta velocidad cuando se tose o estornuda, impide que lleguen lejos. Luego de estar suspendidas en el aire, las partículas caen, y donde caen es que hay que mantener la higiene", afirmó.

¿Sirve prolongar la cuarentena?

"Recién pasaron dos semanas y pudimos manejar el pico de los casos. Hay, pero no una escalada. Me parece que con estas segundas dos semanas estamos frenando el estrés sanitario, el agotamiento de los recursos, darle tiempo para que se recupere la gente y vayan liberando espacio para los próximos", aseguró la viróloga.

"Si todos cumpliéramos la cuarentena a rajatabla, sería mucho más fácil predecir cosas. Pero como sabemos que no, que somos bastante desobedientes, se dificulta", indicó.

Con el frío tendremos más casos, y para levantar la cuarentena, por más que se levante escalonada, Cámara afirma que habrá que cambiar las prácticas. "Habría que tratar de quedarnos un poquito más por una cuestión social y sanitaria, para evitar que el virus se instale en la comunidad. Si eso sucede, quienes estén fuera del sistema van a padecerlo más", lamentó.

¿Qué pasa con los tests?

Respecto del tiempo que demora la confirmación de casos de coronavirus, la investigadora afirma que la comunidad científica trabaja en proyectos para mejorar la velocidad del diagnóstico. "Se planteó la propuesta de que todos los investigadores nos pusiéramos a trabajar en una forma de diagnosticar más rápido, paralela a lo que se está haciendo", dijo.

Hoy todos los diagnósticos en Córdoba se hacen en el laboratorio central de la provincia, que pertenece al ministerio de Salud Provincial. Respecto del rol del laboratorio virológico de la Facultad de Ciencias Médicas, Cámara asegura que están listos para colaborar.

"Estamos preparados en infraestructura y personal, nos están faltando muestras y reactivos específicos para detectar el virus rápidamente. Estamos viendo de qué forma, con los recursos que ya tenemos, adaptar una técnica. De todos modos no hay problemas con el diagnóstico, y cuando el laboratorio central esté superado, estamos nosotros para ayudar", concluyó.