Este martes inició el juicio de Alan Amoedo por la muerte de Sol Viñolo y Agustín Burgos y lesiones graves de Fernanda Guardia. El 17 de mayo de 2021, el imputado, estando borracho y drogado, atropelló a las tres personas.

Tragedia de Circunvalación: comenzó el juicio contra Alan Amoedo

La postura de la querella como los familiares de las víctima es que se trató de un "homicidio con dolo eventual y no de un homicidio culposo", lo que agravaría las penas contra Amoedo.

"Va a ser un juicio bisagra porque hay un punto de inflexión en la sociedad. Hay una exigencia a la Justicia para que acorte las distancias entre las sentencias frente a las tragedias que ocurren", expresó el abogado querellante, Martín Fresneda.

Y agregó: "no es posible que un día me levante, me alcoholice, mate a dos personas y la Justicia me deje en libertad".

El abogado remarcó: "ese sentido común lo tiene todo el mundo. Salvo los jueces. Hay que modificar la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia".

Natalia Lescano, madre de Sol Viñolo y abogada, expresó: "conducir un vehículo es un acto colectivo donde se tiene que tener consideración a los demás. La condena tiene que ser equiparable al daño que se produjo".

El papa de Sol, Carlos Viñolo, añadió: "a Sol no la voy a recuperar. Pero podemos lograr un cambio para que deje de haber este tipo de muertes. Tiene que haber una condena pedagógica que cambie el paradigma".

El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano, también estuvo presente en el juicio como amicus curiae. "El dolo es algo que se viene aplicando en varios tribunales del país", declaró.

"Sería mucho mejor que el Código Penal tenga una norma clara y no dependa de una interpretación del juez", dijo.