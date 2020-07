El 14 de Julio se imputó a Luis Esteban Aguirre, autor del hecho, acusado del delito de maltrato animal. Según la Ley 14.346 el funcionario podría enfrentar una pena de entre 15 días y un año de prisión.

Según informó el portal de noticias Plan B Noticias, Aguirre lo habría atropellado una vez y, al confirmar que seguía vivo, retrocedió para asegurarse de matarlo, por lo cual sería evidente que el asesinato se produjo de forma adrede. El funcionario de Hacienda de la localidad de Victorica se excusó diciendo que mató al perro ya que antes le había matado un animal suyo.

El abogado, llamado Juan Díaz, explicó los aspectos técnicos de su pedido:

"En el Código Procesal Penal se le asignan derechos a las víctimas, haciendo referencia a esa circunstancia y a que no tienen voz y no tienen representación, y que no deja de ser un acto de violencia interespecie."

Por último, el letrado explicó que se presentó como querellante particular, lo cual es lo particular del hecho, ya que en ocasiones anteriores las defensas de animales maltratados habían sido por medio de ONGs o fundaciones..