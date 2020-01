Sufrir un robo nunca es una buena experiencia. El malestar, la frustración, esos sentimientos que acompañan los momentos posteriores y que no son agradables. Sin embargo, a veces, pueden suceder cuestiones que hacen del robo una anécdota.

Se viralizó en Twitter una serie de historias relacionadas a asaltos pero con un final o un detalle llamativo, algunos hasta chistosos. Todo comenzó con Tweet que pedía, en inglés, "Contame una historia que hayas vivido que suene a mentira pero que se real".

Una usuaria inició el hilo con esta historia: "Me asaltaron todo mal nivel arma apoyada en mi panza, y después de que le di todo y guardó el arma me puse a llorar y temblar y me dijo "ay te asusté? Un perdón, tranca no te voy a hacer nada" y charlamos un toque y me devolvió la billetera con los documentos".

Un primo mío se fue a ver una competencia de rap y al volver de noche por una zona medio fea solo con sus amigos, vino un ladrón a punta de pistola y les quitó los celulares... mientras se guardaba los celulares les dice “nenes, tengan cuidado por esta zona que es medio turbia + — UwU [Stan REPLIK] (@facun_rios) January 12, 2020

Y efectivamente, algunas historias parecen difíciles de creer. Ladrones que devuelven el dinero, estrategias para que no te roben, preguntas raras en medio de esa situación. Distintas personas compartieron sus experiencias y levantaron más de una sonrisa.

Dp de laburar muchas horas volvíamos a casa cansados y para ahorrar tiempo y dormir rápido comíamos una pizza mientras caminábamos. Entre varios nos asaltan, me quitan el bolso y se quieren llevar la pizza. "No, la pizza no, trabajé todo el día, tengo hambre" Nos devolvieron todo — Ingrid Aliaga (@yngridaliaga) January 12, 2020

Yo venía caminando de la plaza a las 3 de la tarde. De repente se me acerca una moto con dos tipos y me dice uno "dame todo"

Seguí caminando y me hice el sordo. Después me hago el que les hablaba en lenguaje sordo mudo, y los tipos dijeron uh pobrecito es sordo mudo y se fueron😅 — SantiCastro (@Santicastrofolk) January 12, 2020

Otras personas solo comentaron que "les encantaba leer esas historias" o acompañaron las publicaciones con memes acordes a la situación.

Hace muchos años tuve una situación muy similar (fierro en la panza, entrega de celular y 1/3 de mi salario). Termina de robarme y me dice "andate para ese lado y no hagas boludeces". Doy dos pasos y me grita "ey, tenés plata para tomarte el colectivo?" jaja que agradable sujeto — Fer (@asuracenturixx) January 11, 2020