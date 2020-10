Hugo Pizzi - AM 580 / Pensavalle Informa by cba24n.com.ar

Tras conocerse que la Argentina superó el millón de contagios oficiales por Covid-19 en las últimas horas, el médico infectólogo Hugo Pizzi analizó las posibles causas de esa cantidad de infecciones.

“Es un número bastante importante, a lo mejor las estrategias no fueron las ideales. En general los países más exitosos en su trabajo contra la pandemia han sido los que han podido testear mucho y no ir detrás de los contagios sino adelantarse a ellos”, indicó el facultativo al ser entrevistado en Radio Universidad.

# Argentina superó el millón de casos de coronavirus

En ese sentido, Pizzi consideró que en el caso de Argentina el país debió enfrentar la pandemia empezando por cuestiones básicas para preparar el sistema sanitario.

“Nosotros debimos prepararnos desde el punto de vista de los efectores de salud, porque no teníamos argumentación estructural para el aluvión de contagios que se nos venía, hubo que poner a todas las fábricas al servicio del Gobierno para fabricar respiradores. Cuando uno va detrás de los casos, no puede proponer soluciones anticipatorias. En el país no tenemos muchos tests, luego hubo problemas con algunos de ellos que no eran de buena calidad, al menos en los últimos días, pudimos comenzar a utilizar los test de antígenos. Estas no son excusas, son realidades”, explicó Pizzi.

# Córdoba registró 1.663 nuevos casos y 46 muertes

En esa línea, también destacó la falta de cumplimiento de las recomendaciones sanitarias de la población como otra de las causas para que los contagios fueras elevados.

“También hay que tener en cuenta que el 85% de todos los brotes, se dieron por imprudencias de la gente. El panorama hubiera sido totalmente diferente si esto no hubiera ocurrido, las imprudencias en fiestas, reuniones, cumpleaños, casamientos, fiestas clandestinas, gente que tomó mates compartidos”, dijo el especialista.

# En plena pandemia, jóvenes armaron un baile sobre la ruta

Cómo sigue

Consultado por la situación actual, el infectólogo dijo que en el áís está ocurriendo algo “muy llamativo” al indicar que el pico y el gran impacto que sufrió Buenos Aires y el conurbano bonaerense, ahora está descendiendo y se ha trasladado al interior del país.

“Yo creo que octubre va a ser el mes que nos va a mostrar la realidad de esta virosis. Creo que este mes vamos a poder determinar si octubre va a ser el gran golpe y comenzará a descender en noviembre”, advirtió Pizzi.