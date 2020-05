La doctora en Química Farmacéutica de la Universidad Nacional de Córdoba, Beatriz Leonor Caputto, será la primera mujer que preside la Academia Nacional de Ciencias (ANC) en sus 150 años de historia por el período 2020-2024.

Beatriz Leonor Caputto nació en Buenos Aires el 26 de enero de 1949. Obtuvo su título de doctora en el año 1978 en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba y desde su etapa de Becaria hasta el presente a ocupado todas las posiciones docentes, hasta alcanzar el grado de Profesora Titular Plenaria que ocupa desde el año 2007.

De su actividad científica de los últimos años, se destaca el hallazgo de una nueva función para una proteína descripta hace más de veinte años. En 1995 su grupo de trabajo obtuvo las primeras evidencias que muestran que las proteínas c-Fos, además de su actividad genómica como regulador transcripcional, tiene la capacidad de regular mecanismos claves para la génesis de membranas en el citoplasma celular. Así, lograron frenar en 2009 el crecimiento de células tumorales.

Ha publicado más de cuarenta trabajos en revistas de difusión internacional, con estricto referato y ha dirigido diez tesis doctorales, todas finalizadas con calificaciones sobresaliente.

Para realizar sus investigaciones ha contado con subsidios nacionales (CONICET, FONCyT, SeCyT-UNC, Beca Carrillo Oñativia) e internacionales (American Society for Neurochemistry, James S. McDonnell Foundation).

En reconocimiento a sus estudios ha dictado conferencias en eventos científicos nacionales e internacionales. Es Miembro del Cuerpo de Editores de la revista Journal of Neurosciences Research y Miembro del Consejo Asesor de la Fundación para el Progreso de la Medicina de Córdoba.

Ha recibido el premio "Bernardo A. Houssay 1992" otorgado por la Sociedad Argentina de Biología, el Premio Academia de Ciencias Médicas de Córdoba 2006 y el Accesit Premio Fundación Florencio Fiorini 2007 otorgado por LALCEC.

La doctora Caputto, además de ocupar cargos en diversas Comisiones Directivas de la Facultad de Ciencias Químicas, ha sido Presidenta de la Sociedad de Biología de Córdoba, Presidenta de la Sociedad Argentina de Neuroquímica y Presidenta de la Sociedad Argentina de Investigaciones en Bioquímica y Biología Molecular.

También fue electa Representante por América Latina para integrar la Steering Committee de la International Conference on the Biosciences of Lipids (2010-2012).