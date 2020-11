Con una temperatura que alcanzó los 45 grados, la localidad de Rivadavia (ubicada en el Chaco Salteño, en la provincia de Salta) se convirtió el martes en la ciudad que registró la temperatura más alta del mundo en el día de ayer.

El puesto número 10 de dicho ránking le correspondió también a otra localidad argentina: Las Lomitas, al oeste de Formosa, que registró 43° de temperatura máxima, contó Marcelo Madelón, meteorólogo del Aeropuerto de Córdoba, en declaraciones a Cadena 3.

"En el orden nacional, también hubo temperaturas que superaron los 40° grados, tal es el caso de Ceres, Resistencia, Santiago del Estero, Tartagal y, en nuestra provincia de Córdoba, la localidad de Villa de María del Río Seco", agregó.

Por otro lado, el meteorólogo indicó que se espera un marcado descenso de temperatura en gran parte del centro del país debido al ingreso de aire frío que ha dado lugar a la rotación del viento al sur.

"La temperatura va a descender en forma considerable, sin embargo, en el norte del país, todavía tendremos temperaturas que van a superar los 40°, ya que se espera que en ese sector no haya un cambio de tiempo hasta la noche del día de hoy", culminó Madelón.

Imagen ilustrativa

Tanto Leopoldo Cuenca, intendente de Rivadavia Banda Sur, como Armando Villalba, secretario de Gobierno de Rivadavia Banda Norte, señalaron que están acostumbrados a las temperaturas extremas.

No obstante, indicaron los perjuicios que esto ocasiona. "Con las sequias y también que no llueve, no hay agua y los animales se mueren. Tuvimos un problema en un pozo que se rompió una bomba y no se la conseguía acá sino en Buenos Aires y se demoró", explicó Cuenca.

Por su parte, Villalba sostuvo que "el clima es muy cálido por su terreno, la desforestación, mucho salitre y crecen poco los árboles. Teníamos problemas con la empresa que nos provee energía eléctrica, hubo un corte y la bomba de agua funciona con eso".

Ranking de ciudades más calientes en el mundo:

1- Rivadavia (Argentina) 45.0 °C

2- Tete Chingodze (Mozambique) 44.5 °C

3- Big Bend (Swaziland) 44.3 °C

4- Cunderdin Airfield (Australia) 44.1 °C

5- Tete (Mozambique) 44.0 °C

6- Mariscal Estigarribia (Paraguay) 43.5 °C

7- Julia Creek (Australia) 43.4 °C

8- Longreach Airport (Australia) 43.3 °C

9- Cloncurry Airport (Australia) 43.0 °C

10- Las Lomitas (Argentina) 43.0 °C

Ranking de las ciudades más calientes de Argentina:

1- Rivadavia (Argentina) 45.0 °C

2- Las Lomitas (Argentina) 43.0 °C

3- Ceres Aerodrome (Argentina) 41.5 °C

4- Resistencia Aero. (Argentina) 41.3 °C

5- Santiago Del Estero Aero. (Argentina) 41.3 °C

6- Tartagal Aerodrome (Argentina) 41.3 °C

7- Villa De Maria Del Rio Seco (Argentina) 41.3 °C

8- Presidencia Roque Saenz Pena Aero (Argentina) 41.0 °C

9- Reconquista Aerodrome (Argentina) 40.4 °C

10- Oran Aerodrome (Argentina) 40.2 °C

Fuente Cadena 3