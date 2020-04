Marcelo Uribarren, titular de la Unión Industrial de Córdoba habló con Pensavalle informa de Radio Universidad acerca de la situación de las industrias y sobre cuáles son los sectores que podrían comenzar a trabajar la semana próxima.

"El campo está trabajando por lo que se solicitaba que las fábricas de máquinas agrícolas trabajen, hay otros sectores que si no se abren por ejemplo la minera, si no se abre la obra pública o privada, esos sectores se han abierto pero se necesita que haya obras en proceso porque si no están practicamente inmovilizados".

"No se trata de abrir sectores que después no tengan trabajo, porque cada sector que se abre si el protocolo de trabajo seguro no es lo suficientemente exigente puede ser una apertura del aumento de contagios "

"En el caso de la industia automotríz y autopartista, es un sector que se va abrir en función de las posibilidades de exportación que tienen, porque practicamente no hay consumo interno", explicó Uribarren.

"Pero si hay sectores comerciales que no abren porque justamente tienen que ver con la aglomeración de gente, supongamos shoppings o comercios, no tiene sentido que abran fábricas textiles o de zapatos porque no tendrían a quien venderle su producto", agregó.

También dijo que se les solicita a las empresas de gran tamaño que no abran al 100% sino que lo hagan al 30 o 40% y dejen dotaciones en sus casas de manera preventiva con el objeto de que si hubiese un caso de coronavirus interno, el grupo de tareas donde está ese contagio pudiera salir y ser reemplazado.

"Todas las empresas, salvo la industria de la alimentación están trabajando mucho menos de lo que se trabaja en un momento natural"

Para el titular de la UIC el panorama llegará hasta el mes de mayo, ya que en la primera quincena de mayo va a ser el pico de la pandemia.

"La necesidad imperiosa que tenemos la industria y el comercio de trabajar porque se nos va la vida de nuestras empresas en el medio"