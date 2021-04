"Gracias a Dios, logramos vacunarnos, pero hay que cuidarse mucho, porque hay muchos jóvenes que andan por la calle y no se cuidan nada", afirmó un hombre de 78 años residente en La Falda, tras recibir la vacuna en el Anfiteatro Carlos Gardel de esa ciudad. A su turno, su esposa también inmunizada, dijo que "al no cuidarse los jóvenes, nosotros estamos mal" y reclamó mayores controles.

En medio del crecimiento exponencial de contagios de las últimas semanas, las nuevas restricciones para evitar la circulación y las noticias que se conocen a diario, tanto en Córdoba como en el resto del país, de la proliferación de las fiestas clandestinas, la campaña de vacunación sigue adelante.

Luego de recibir la vacuna contra el coronavirus, un grupo de personas pertenecientes a grupos de riesgo y mayores de 70, expresaron su alivio tras ser inoculados y opinaron sobre las faltas de cuidados de los más jóvenes y de controles de la noche.

Tras recibir la primera dosis, otro hombre de 70 años y con una enfermedad de base, se mostró aplacado y afirmó que esperaba que llegara este momento, al tiempo que remarcó que "no están bien las fiestas, las cosas que están haciendo al margen de lo que es la ley".

"Por supuesto", señaló otro vecino al ser consultado si era un alivio haber sido inoculado y se mostró a favor de las restricciones "porque la gente no se acostumbra, no quiere o se rebela a la hora de cuidarse".

En ese sentido, sostuvo que para evitar los contagios, hay que "usar barbijo, mantener la distancia social y hacer todas las cosas que nos están diciendo todos los días, para que no tengamos problemas, entonces no va a ser necesario hacer restricciones compulsivas". Y agregó que "el hecho de que haya restricciones es culpa de la población no del gobierno, porque no tomamos conciencia".

Otra persona mayor que esperaba ser vacunada se manifestó preocupada por las fiestas clandestinas, y expresó su apoyo a una iniciativa de "un concejal de Villa María, en la cual a toda esa gente, les hacen poner dinero y trabajo comunitario, así les puedo asegurar que se termina todo".