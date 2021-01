En el norte del Valle de Punilla, La Cumbre viene padeciendo una seguidilla de hechos delictivos que generan preocupación en su población, acostumbrada a la tranquilidad. Asaltos a plena luz del día, robos violentos en casas de familia y hasta el saqueo de 24 netbooks y herramientas al IPET 426, formaron el espeso caldo de cultivo para que, un grupo de vecinos hartos y atemorizados por la situación, decidieran protestar en la calle para pedir más seguridad a la Policía.

En la noche del jueves, unas cuarenta personas, realizaron una marcha callejera que llegó hasta la comisaría de la localidad, donde las autoridades del destacamento debieron escuchar los reclamos y exigencias de los habitantes de la hermosa ciudad del Valle de Punilla.

En la movilización, se encontraban varias víctimas de robos ocurridos en las últimas semanas. Uno de ellos, Oscar, vecino de barrio El Potrerillo, le dijo a Cba24n, que el motivo del reclamo es porque “nos roban, nos afanan” y la policía “no previene”.

Al continuar el triste relato, señaló: “a mi me asaltaron hace una semana en la puerta de mi casa, en el jardín y me golpearon”, aunque los malvivientes, finalmente no pudieron ingresar al domicilio. El hecho ocurrió el sábado pasado a las cinco de la tarde, cuando dos delincuentes con “un revólver y un cuchillo” quisieron entrar a su casa.

“He vivido toda mi vida en La Cumbre y nunca pasó esto”, afirmó, y aseveró que en los últimos tiempos, en su barrio “hubo como cinco asaltos, no robos ocasionales, asaltos”.

A su turno, Lourdes, otra víctima de la inseguridad, contó a Cba24n que una semana atrás, “fuimos víctimas de un robo” en la despensa que había abierto hace dos meses en barrio Argentino.

“Nos liquidaron, nos robaron todo” aseguró la mujer, quien además contó que uno de los delincuentes perdió una medalla identificatoria, que llevaron a la comisaría como prueba, pero que desde la policía le dijeron que “no podían hacer nada”.

Como si esto fuera poco, la desafortunada víctima, sostuvo que recibió amenazas de muerte hacia su familia y rotura de vidrios en su negocio, tras realizar la denuncia.

Días atrás, el IPET 426 de La Cumbre, fue saqueado por delincuentes, que además de provocar destrozos en las instalaciones, se llevaron 24 netbooks y numerosas herramientas. En la jornada del jueves y tras varios allanamientos, la policía logró recuperar una parte de lo robado al establecimiento educativo.

Cabe señalar que semanas atrás, desde la Comunidad Regional Punilla y a través de una carta dirigida a la Jefa de Policía de la Provincia, los intendentes de las 25 localidades que la integran, habían pedido el envío de más efectivos a la región, para hacer frente a la ola de inseguridad y prevenir los desbordes de jóvenes en los balnearios serranos.

La misiva, remarcaba que los 47 policías enviados en el marco del Operativo Verano, no eran suficientes para atender las necesidades de los casi 200 mil habitantes con los que cuenta la región.