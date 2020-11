Los vecinos del Barrio San Martín están cansados debido a una situación que se ha vuelto insostenible. Hace ya un mes tienen un desborde cloacal que a esta altura se ha vuelto hasta insalubre para las personas que viven allí

Ocurre en la calle Sapicán, desde Díaz de Solís hasta Boulevard Los Granaderos. Allí los vecinos dejaron sus testimonios en el móvil de Crónica Matinal de Canal 10.

Advierten que hace unos 20 días fueron a intentar solucionar el problema. En aquella situación fueron a abrir la zona de la alcantarilla y se fueron. "Nos dejaron con este río de materia fecal, hemos hecho una veintena de denuncias y llamados", denuncia uno de los vecinos implicados.

Otra de las personas que vive en el lugar añadió que después de eso "vino un señor diciendo que es un desastre todo lo que hicieron, que no eras los municipales". Entonces, ante la confusión, planteó la duda: "¿Quiénes son los que rompieron entonces?".

Fueron a abrir el suelo, se fueron, no arreglaron el problema sino que lo empeoraron y no saben ni quiénes fueron. Ante esta situación, los vecinos tienen confusión y un lógico malestar debido al fuerte olor que no solo está en las calles sino que ingresa a sus casas.

Además, no solo es molesto, sino que es insalubre. Uno de los vecinos habló totalmente quebrado, preocupado por la salud de su esposa: "Mi señora está enferma, usa oxígeno, ya andaba bien y ahora tiene que usar oxígeno otra vez porque no puede respirar".

El mismo vecino manifestó que estuvieron siete meses cuidándose debido a la pandemia y ahora su salud corre peligro por este desborde cloacal: "A las 2 o 3 de la mañana hay que levantarse a poner el ventilador porque no se puede estar".