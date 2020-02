Tras el repudio generado en redes sociales, Elizabeth la "Negra" Vernaci pidió disculpas a los jujeños y se puso a disposición del INADI.

"La palabra no es solo del que la dice, también del que la escucha y si el que la escucha, escucha algo que le hace mal, que lo ofende hay algo en esa palabra que hay que replantear", expresó la locutora.

Y agregó: "yo no odio a ninguna provincia. No fue humor eso. Si uno habla desde el humor y la gente no se rió tiene que replantearse lo sucedido, por lo que me puse a disposición del INADI y que me indicaron qué hacer".

¿Qué pasó?

El escándalo se generó tras unas declaraciones que hizo la locutora este lunes en el comienzo de su programa "La Negra Pop".

En la apertura, La "Negra" comenzó a hablar con su operador sobre sus vacaciones en Jujuy. En tono humorístico, la locutora dijo: "Jujuy es Bolivia, chicos, alguien lo tiene que decir".

El intercambio provocó repudio de varios usuarios de redes sociales.

Incluso, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, emitió un comunicado en repudio. "Me molesta mucho y me duele que usted y su equipo se rían de nosotros", señaló.

y concluyó: "creo que solo le falta un poco de humildad y conocimiento. Le exijo que se disculpe con el Pueblo Jujeño y con la Provincia de Jujuy".

CARTA ABIERTA A ELIZABETH “LA NEGRA" VERNACI Y SU EQUIPO DE RADIO Señora Vernaci repudio enfáticamente su falta de... Publicado por Gerardo Morales en Lunes, 17 de febrero de 2020

El ministro de Cultura y Turismo de Jujuy Federico Posadas acompañó las palabras del gobernador y expresó: "su visión porteña le impide ver la grandeza de los pueblos andinos y la fuerza de la Argentina profunda. Ojalá venga a Jujuy algún día y pueda cantar acá el Himno Nacional así siente la verdadera argentina".