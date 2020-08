Un colectivo de linea ERSA sufrió un violento asalto el pasado domingo cerca de las 20 horas en barrio Villa El Libertador.

Tres delincuentes abordaron la unidad y asaltaron a los pasajeros con un arma de fuego. Obligaron al chofer a cambiar el recorrido.

Uno de ellos le disparó al conductor cuando se negó a continuar con el desvío.

"Venía por avenida Mayo, la principal de Villa El Libertador. En la parada había siete pasajeros. Suben los últimos tres y el último saca un revólver, me dice que es un asalto y me hace desviar el recorrido. Después cuando me negué a seguir, me apuntó de frente, disparó y sentí el chillido de la bala que pasó", destacó el conductor a Canal 10.

Afortunadamente tanto él como los pasajeros se encuentran en buen estado.