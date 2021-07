Jonathan Machuca, de 29 años, se recupera de una doble fractura de mandíbula después de ser golpeado por dos ladrones que intentaron robarle un celular en la ciudad de Córdoba.

"No puede comer, todo tiene que ser con sorbete", explicó Delia Gómez, la madre del joven que necesita una prótesis de titanio para salir adelante.

Jonathan había ido a comprar unos cigarrillos, antes de encontrarse con su padre, cuando dos ladrones lo sorprendieron por la espalda el 2 de julio pasado. Después de pegarle por la espalda, en barrio Santa Rosa, los asaltantes siguieron golpeándolo en el suelo.

"Hasta que no le desfiguraron la cara no lo dejaron", señaló la mujer que aseguró no tener recursos para costear la prótesis que necesita su hijo. El valor asciende a 60 mil pesos según explicó la jubilada.

Para los interesados es ayudar a Jonathan la familia informó el siguiente número de CBU: 3220050629000635000010