Un impresionante choque tuvo lugar en horas de la mañana de este martes, en la esquina de Avenida Pueyrredón y calle Paraguay. De acuerdo a las primeras versiones, al menos cuatro personas resultaron heridas. El siniestro fue protagonizado por por el interno 01 de la línea 62 de la empresa Coniferal y un Peugeot 505.

“No venía mucha gente parada. Yo no me golpeo mucho porque lo vi al auto y me preparé para el golpe”, dijo una de las pasajeras del colectivo a Cadena 3.

Según contó la mujer, de nombre Beatriz, el automóvil fue el que ocasionó el accidente.

Las personas heridas fueron asistidas por personal del servicio de emergencia municipal 107 por traumatismos varios, que en principio no revestirían gravedad. También se hicieron presentes en el lugar los bomberos y la policía.