El Tribunal Superior de Justicia anuló la sentencia de prisión perpetua dictada por la Cámara Sexta del Crimen a Noemí Susana Malicho, por la muerte de su hijo de 2 años, y le ordenó al que revise y condene nuevamente a la mujer a una pena inferior. La mujer y su concubino, Luis Alberto Moyano -autor del "zamarreo" que causó daños mortales a la criatura- habían recibido la pena máxima.

El TSJ aplicó la perspectiva de género, haciendo lugar al pedido de la defensora de la mujer, quien había solicitado que se considere el contexto de vulnerabilidad, humillación y violencia machista que padecía Malicho en el momento de la muerte del niño. La victimaria también era víctima y por lo tanto, no defendió a su hijo porque no pudo, no porque no quiso, según esta interpretación.

Alfonsina Muñiz, abogada de la mujer indicó a Radio Universidad que "El Tribunal Superior de Justicia resolvió que este caso debía valorarse bajo la perspectiva de género, por la violencia, especialmente psicológica aunque también física y económica que sufría mi defendida, y le cambia la calificación legal, lo que en términos sencillos significa que le baja la pena".

Alfonsina Muñiz - Abogada de Noemí Malicho. Cba24n by cba24n.com.ar

La abogada sostuvo que el tribunal " La considera autora del homicidio pero por omisión, con las circunstancias extraordinarias de atenuación." y le quita la anterior carátula de "coautora por omisión impropia de homicidio calificado por el vínculo". Por lo tanto, podría recibir una condena de entre 8 y 25 años de prisión.

El fallo del TSJ argumenta que "Este tipo de hechos de victimización de la mujer puede ser así entendido por una diversidad de aristas y requiere que, en todo caso, el juzgador analice si alguna de ellas resulta relevante en la atribución de responsabilidad penal de que se trata".

La resolución agrega: "En el fallo se han cometido errores en la fundamentación porque se han ponderado las pruebas sin perspectiva de género, lo que ha conducido a negar la existencia de la violencia de género, se han utilizado generalizaciones no aplicables al caso individual y se han soslayado otras generalizaciones propias de los aportes epistemológicos que proporciona aquélla”.

Cabe recordar que Joaquín Santino Malicho falleció en febrero de 2016, víctima de un traumatismo de cráneo y distintas lesiones que luego le provocaron la muerte.

Informe de Jorge Vasalo