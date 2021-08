Los dos jugadores de Bella Vista, protagonistas del video en el que portan balas y un arma para amenazar a los clubes de la Liga Cordobesa, continúan prófugos mientras que su abogado intenta evitar que queden presos.

En las últimas horas el fiscal José Mana dictó la orden de detención contra Iván Radicci (23) y Pablo Ferrero (33) bajo la imputación de amenazas y uso de arma de fuego.

En el video que se volvió viral ayer ambos aparecen con sus caras tapadas y vestidos con la remera verde del club Bella Vista.

"Esto es para los giles de All Boys, para que no se vengan a hacer los locos el sábado acá. Los vamos a hacer bosta. Que no se vengan a hacer los fuertes, como cuando jugamos el amistoso. Acá hay balas para cualquiera", aseguran mientras uno agita una pistola y el otro muestra las balas.

Mana inició la investigación de oficio y después de identificar a los dos jugadores ordenó su arresto que hasta la tarde de este martes no se había concretado.

La estrategia del abogado defensor pasa por argumentar que el video que grabaron sus clientes se trató de una "broma interna" que se filtró. Sin embargo un antecedente penal de Radici, por un robo el año pasado, no jugarían a su favor y el fiscal mantendría la orden de detención, según indicaron fuentes judiciales.