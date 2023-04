El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, fue agredido este lunes por un grupo de colectiveros que protestaba por el asesinato de un compañero de trabajo en Lomas de Mirador, partido de la Matanza.

El funcionario se acercó al lugar fue apedreado y agredido a golpes de puño en la intersección de la avenida Juan Manuel de Rosas y General Paz, donde los compañeros del colectivero asesinado realizaban un corte de tránsito en reclamo de justicia.

La agresión ocurrió a las 11.47 cuando Berni, acompañado por el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D'Onofrio, y un efectivo de la Policía de la Ciudad llegó caminando al lugar donde se concentraban los choferes.

"Vine a hablar. Recién terminamos de detener a quien supuestamente es el autor...Estoy acá, primero porque entiendo el problema que están pasando todos los días. No hay nadie que venga a poner la cara y me banco la que sea. No salgo corriendo como los demás, estoy acá", dijo Berni mientras continuaban los insultos y le seguían arrojando elementos.

Tras la agresión, un grupo de efectivos de la infantería de la Policía de la Ciudad rodeó y extrajo al ministro del lugar con un casco de ciclista y lo subieron a un auto particular.