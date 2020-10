La noticia que más conmueve a Córdoba en estos días es, sin dudas, el crimen de Joaquín Paredes. El joven de 15 años fue asesinado producto de una bala policial en la localidad de Paso Viejo.

En el día de ayer sus familiares y allegados despidieron su cuerpo en medio de un clima de profunda emoción y tristeza.

Una de las personas que concurrió al funeral fue Leticia Aparicio, docente del IPEA 306 que conoció de cerca a Joaquín y habló en Crónica Matinal por Canal 10:

"Joaquín era un grandote con una sonrisa, simpleza y picardía que siempre fue un gran compañero, estaba juntando plata trabajando en la papa porque tenía muchas ganas de festejar su cumpleaños la semana que viene"

Leticia cónto que Joaquín se crió con sus abuelos ya que su mamá se fue a vivir Córdoba capital, él se fue un tiempo con ella pero siempre quiso estar en Paso Viejo: "Decidió estar con sus abuelos porque este es su lugar".

Patricia explicó que el joven de 15 años estaba recursando el tercer año de la secundaria y buscaba la forma de que le vaya mejor en la escuela ante las dificultades que atravesaba producto de la educación remota: "Estaba pensando su vida hacia adelante".

Además, la docente remarcó que en Paso Viejo muchos chicos quieren terminar la escuela para entrar a la Policía ya que piensan que esa es la única salida posible para ellos. De hecho, dijo quedos de los policías que están imputados por el crimen son ex alumnos de la escuela.

En ese marco, expresó: "El paso por la formación policial nos devuelve chicos muy diferentes de los que nosotros entregamos, entran a la Policía y vuelven a sus territorios desde otro lugar, con actitudes muy distintas a las que tenían antes".

En tal sentido, Leticia fue clara:

"No puede ser que sacar un arma sea la forma de resolver las cosas, nosotros tenemos una Justicia encargada de resolver los delitos"

Por otro lado, se refirió al cambio de protocolo policial que está planteando la provincia actualmente. Manifestó que hay que cambiar el protocolo pero que se que abordar desde muchos lugares: "Necesitamos más acceso a la educación y a la producción, nuestros chicos van a trabajar al campo y producen, necesitamos desarrollos de procesos integrales, acceso al deporte y la cultura".

"Necesitamos que formen a los policías para cuidarnos y para respetar el bien más preciado y del que no se vuelve, que es la vida", sostuvo la docente.

Por último, contó que los chicos de Paso Viejo están muy asustados: "Se preguntan qué les asegura que vuelvan a la plaza y no les pase lo mismo que a Joaquín y tristemente como adultos no les podemos asegurar que otro día no le pase a otro, están aterrados".