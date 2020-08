GABRIEL PRUNOTTO - RADIO UNIVERSIDAD by cba24n.com.ar

Avanza y se complejiza la causa por el crimen de Valentino Blas Correas. El Fiscal José Mana ordenó imputar a las dos uniformadas que también estaban en el control policial sobre Avenida Vélez Sarsfield. Incluso, una de ellas, quedará detendia.

Se trata Wanda Esquivel y Ramila Martínez, quienes formaban parte del despliegue de la fuerza en el lugar donde los efectivos habrían intentado detener al Fiat Argo y, en circunstancias que se investigan, se produjo una balacera y posterior persecución hasta el Centro.

La novedad fue confirmada por el secretario de la Fiscalía, Gabriel Prunotto, quien detalló que además fue librada la orden de detención para una de las dos policías.

“Se ha ordenado la detención de una de las agentes, compañera de los otros dos imputados, que es la agente de nombre Esquivel, por el delito de encubrimiento agravado”, advirtió Prunotto, al recordar que es la mujer que entregó el arma supuestamente hallada y que afirmaron que fue arrojada desde el Fiat Argo.

“Ella es la que habría colaborado con el personal policial para encontrar esa arma”, agregó. Hay que recordar que la Justicia investiga si el arma fue colocada por personal policial para simular luego en la posterior investigación un supuesto intercambio de disparos.

Pronotto agregó que se ordenó además la imputación tanto de Esquivel como de Martín “por el delito de omisión de los deberes de funcionario público”.

Aunque no habían efectuado disparos, estas uniformadas estaban presentes y eran parte del operativo policial que estaba montado en el lugar donde se produjeron los hechos. Incluso, no habrían comunicado a la fuerza lo ocurrido y habrían sostenido la versión de la existencia de un taxista, no comprobada aún por la Justicia, que habría visto como desde el auto de los jóvenes se arrojó un arma.

Hay que recordar que el arma fue peritada por la Justicia y, mientras se desconoce el origen de la misma, las primeras pericias dieron cuenta que a la misma le falta el percutor y se encuentra inutilizable.

Este martes, a los dos policías investigados y detenidos se les amplió la imputación: de ser acusados de "homicidio calificado agravado" por la muerte de Blas, ahora además están imputados por cuatro "homicidios calificados en grado de tentativa", considerando el riesgo al que sometieron a los otros ocupantes del Fiat Argo mediante los disparos, tras los cuales resultaron milagrosamente ilesos.

Prunotto agregó, sobre la continuidad de la investigación, que se están relevando todas las cámaras de las zonas donde se produjeron los hechos, junto con otra información que han ido recolectando, y concluyó: "No se descarta, si surge de la prueba, algún otro tipo de imputación".

VER: Amplían la imputación a los policías acusados de matar a Blas Correas

Con esto, ya son 4 los policías directamente investigados por la Fiscalía, tras el crimen de Valentino Blas Correas.

VER: Asesinato de Blas Correas: uno de los policías dice estar arrepentido