Luego de varios hechos de inseguridad y sin contar con ayuda por parte de la policía, Leandro recurrió a los medios para que se sepa su situación. Apenas una hora antes del trágico final, habló con El resumen de la región, de Alta Gracia, donde contó con detalle lo sucedido en los últimos días.

En un audio, Leandro relató cómo fue ese último intento de robo que sufrieron el día lunes: "Ayer llegamos a mi casa y nos encontramos con la puerta forzada pero no lograron entrar a robarme, fuimos a hacer la denuncia y nos dijeron que no pueden hacer nada porque no nos robaron"

Además, en ese mismo audio asegura que los policías tienen identificados a los delincuentes, saben lo que hacen y aún así no actúan.

Como si todo esto fuera poco, la víctima contó que días antes le robaron pertenencias del patio de su casa, fue a hablar a la casa de los delincuentes para reclamar los objetos sustraídos y allí increíblemente apuñalaron a su esposa en una de sus piernas.

Todos estos hechos, sumada a la inacción de la policía y la justicia, ocasionaron el lamentable final. El martes Leandro, acompañado de su cuñado, fueron a buscar a los delincuentes a su casa.

Allí fue donde ambos fueron apuñalados: Jeremías, el cuñado, en el tórax y Leandro en su cuello, lo que le terminó provocando la muerte. Luego del trágico suceso, Ángel Chavero, presunto homicida, fue imputado y, ahora sí, fue detenido.

Fuente: Exclusivo: estos son los audios de Leandro Vargas una hora antes de su muerte