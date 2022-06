Un avión de Venezuela, sancionado por los Estados Unidos, fue retenido en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza la Policía Seguridad Aeroportuaria (PSA).

El juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena determinó este domingo que la Dirección Nacional de Migraciones "actuó en el marco de sus facultades" en el caso y declaró "abstracto" el habeas corpus presentado por el abogado de la tripulación, integrada por catorce venezolanos y cinco iraníes.

Las autoridades secuestraron los pasaportes de doce venezolanos y cinco iraníes que iban a bordo de la aeronave.

El Boeing 747 Dreamliner de la empresa Emtrasur había aterrizado en Córdoba el lunes pasado debido a las fuertes neblinas en Ezeiza. Tras despejarse el cielo, el avión aterrizó en Ezeiza.

El avión es de origen iraní pero opera para una empresa venezolana y tiene una sanción del Departamento de Estado de los EE.UU.

DAIA

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, afirmó a Pensavalle Informa: "Lo que menos podría tener importancia es el avión, la máquina. Lo que importa es la gente que venía en el avión. Los iraníes y los venezolanos".

Y agregó: "Hay información que dice que había más gente en el vuelo. Todo el derrotero del avión es complicado".

"Ese avión viene de Ciudad del Este, una ciudad que promueve el terrorismo y donde se trafican armas", explicó a Radio Universidad.

Knoblovits remarcó que la actividad del avión es sospechosa. "Ha dado vueltas por el mundo llevando cigarrillos, supuestamente una carga barata. Un avión de ese tamaño, entre el Caribe y Ciudad del Este y que pasa por Buenos Aires por una carga pequeña de autopartes", declaró.

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas adelantó que se presentará como denunciante y querellante ante la causa en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora.

"Irán es un estado terrorista. La sospecha es que están haciendo pruebas en América Latina. Son pruebas de alertas para ver cómo funciona el sistema. No tengo duda que lo que están haciendo son 'globos al aire"', dijo Knoblovits.

Y agregó: "No sé si este vuelo es importante. Lo que hacen estos venezolanos e iraníes es parte de un plan. No es espontáneo. El plan sistemático es instalar a Irán en América Latina: Nicaragua, Venezuela, etc., etc.".