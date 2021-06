"Venimos hace muchos años luchando por esto, lo denuncié en 2017 y estuve con él tres años. Pasaron cuatro años y estoy bastante emocionada", aseguró Micaela Escudero, una de las mujeres que denunció al golfista Ángel "Pato" Cabrera.

El deportista llegará este sábado a Córdoba después de su captura en enero pasado cuando se encontraba en Río de Janeiro.

La orden de captura internacional fue pedida luego de que, con el argumento de disputar un torneo en Estados Unidos, Cabrera saliera del país sin dar aviso a la Justicia, que ya lo estaba investigando.

"Me mudé a Buenos Aires en 2019 porque no me dejaba tranquila. Yo vivía en Nueva Córdoba y él se me aparecía en mi casa él o la gente que lo rodea, tiene un círculo bastante pesado", explicó la mujer en diálogo con Canal 10.

La denuncia por los golpes que Escudero recibió en 2016 se encuentra a cargo del fiscal de Violencia Familiar Cristian Griffi.