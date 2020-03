Un sargento de la Policía de Córdoba fue acusado por abusar de su hija de tres años en 2017.

Adriana Reartes, titular de la mesa nacional contra la violencia institucional, explicó que están "devastados" ante la falta de acción de la fuerza de seguridad y del poder judicial.

De acuerdo a la denuncia el victimario continúa trabajando en la fuerza mientras que la madre, también policía, fue reubicada en tareas no operativas.

"A ella la pasan a tareas no operativas porque al denunciarlo por el abuso activan un protocolo que pone a ambos en tareas no operativas, les quitan el arma, cuando es no corresponde porque ella es la denunciante", afirmó Reartes.

El abogado Sebastián Castillo agregó que a tres meses de realizarle la pericia psicológica a la menor, la prueba no fue incorporada a la causa para imputar al sargento.

La denuncia se encuentra en la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual a cargo de Alicia Chirino.