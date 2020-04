Valeria Bustos, la hermana del joven de 23 años detenido por el crimen de Cecilia Basaldúa, denuncia que su hermano "es un perejil" que aprehendieron sin justificacióm.

"No se dejen llevar por lo que están diciendo, mi hermano es un perejil que vinieron y se lo llevaron", afirmó en declaraciones a Lar Redes y relató cómo fue que lo detuvieron.

La mujer afirma que primero fueron a su casa en busca de información, "a ver si no habían aseguró pasar a nadie porque nosotros vivimos en Los Mogotes, lejísimos de encontraron a la chica. Vinieron y nos preguntaron si no habíamos visto a ningún sospechoso, nos tomaron datos a toda la familia. A la tardecita, cayeron diciendo que mi hermano era el culpable", dijo.

"Él es un chico que con 23 años no tuvo relaciones con ninguna chica. No tiene ningún rasguño ni nada. Es un chico que no sale a los bailes, que no fuma, que no toma. Lo llevaron preso porque dicen que tenía espinas y rastros de arena en la ropa. Él está haciendo su casa al lado de la mía y acá hay un campito donde hay cualquier cantidad de espinas", expresó.

Y apuntó que el detenido "no es un chico capaz de hacer esas cosas. Es re menudito, no tiene la fuerza ni para agarrar a una chica tan fuerte como dicen que era la chica. No dejen que un chico inocente caiga preso por algo que no cometió, busquemos al verdadero culpable", pidió.

Más temprano, desde la familia de Cecilia Basaldúa sugirieron que el crimen podría haber sido cometido por más de una persona y pidieron que se investigue al dueño de la casa donde se alojaba la joven.