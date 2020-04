Los padres de Cecilia Basaldúa, la joven asesinada días atrás en cercanías de Capilla del Monte, aseguran que uno de los sospechosos en la causa les dio diferentes versiones sobre lo que había ocurrido con la mujer, que fue buscada por más de dos semanas.

La mujer, oriunda de Buenos Aires, se hospedaba cerca de esa localidad. Algunas pertenencias de Cecilia se encontraron en la casa del hombre en la que se alojaba y otras en la zona de Tres Puentes, y "lo único que no se encontró es la riñonera con documentos", detalló su hermano en declaraciones radiales.

El padre de la víctima afirmó a Canal 10 que necesitan saber qué pasó en esa casa. "Ese muchacho que se fue la echó de ahí, me dijo por teléfono que le había agarrado un brote psicótico a Cecilia, y se quiso ir. Eso me dijo a mí. Ahora, cuando yo vuelvo, el viernes hablo con él, fuimos los dos a verle la cara y qué explicaciones tenía. Y me cambió las cosas, o me mintió primero o me mintió después, porque ahí nos dijo que él la había echado. Queremos justicia", afirmó.

"Ella nos va a ayudar desde donde está a que esto se esclarezca. Por algo vinimos hasta acá, por algo llegamos el viernes y el sábado a la tarde la encontraron. Nos estaba esperando ella", apuntó la madre.

El padre aseguró que no iban a parar hasta que se supiera la verdad. "A los muchachos que vayan presos los voy a ir a visitar, vayan sabiendo. Así van a tener mi presencia todos los años. Así sean veinte años, voy a ir los 20 años adonde estén esas lacras, porque esos no tienen que salir. Esa gente y el muchacho que la echó de la casa tienen que dar muchas explicaciones", concluyó.

Por el hecho, detuvieron a un joven de 23 años que estaría vinculado al femicidio de Cecilia Basaldúa. La fiscal Paula Kelm lo imputó del delito de "abuso sexual con acceso carnal y homicidio calificado por violencia de género y criminis causa". Según se supo, el presunto agresor sería de esa zona.

Informe de Bruno Suárez, corresponsal SRT en el valle de Punilla