Un hombre denunció este martes por la tarde al legislador radical Marcelo Cossar por agresión. El fiscal José Mana tiene a cargo la denuncia.

Sebastián Haedo, el denunciante, contó que el dirigente político lo insultó e intentó golpear en Ciudad Universitaria, detrás del Comedor Universitario.

“Ayer estaba patinando por la avenida Filloy al frente del Comedor Universitario. Cuando voy patinando lo veo a Marcelo Cossar parado en la calle. Le grite algo sobre sus negociados con Mestre y seguí patinando”, expresó.

El denunciante siguió con su recorrido hasta la UTN y de regreso pasó por la misma zona. “Cuando estoy volviendo está esperándome en posición de pelea y me gritó un par de cosas”, contó Haedo.

“Me tiró un par de trompadas pero no me llegó a pegar. Si me llegaba a encajar una, me desequilibraba y me reventaba en el piso”, agregó.

También comentó: “He militado políticamente con él en el 99 para la campaña de Mestre padre pero no lo conozco personalmente”.

La versión de Cossar

Desde el entorno del legislador, negaron la versión del denunciante.

“Es todo lo contrario a lo que dicen en esta denuncia. Acá el damnificado es Marcelo”, expresaron.

Según relataron, Cossar estaba en la zona entrenando, como lo hace habitualmente. "Este tipo pasa por al lado en rollers y lo putea. Le dice "choro y cagador". No le reprocha cosas con buenos modales como él dice", declararon.

“El resto es todo mentira que esperó para pegarle. Más allá de ese contexto, Marcelo no es violento ni le pegaría a nadie. El tipo se pone en un papel de víctima”, remarcaron.

También aclaron que Cossar no conocía al denunciante.