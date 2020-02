La Justicia de Familia de Tigre dictó la restricción perimetral para Fabián Tablado, quien no podrá acercarse a menos de 300 metros de su ex mujer ni de las hijas mellizas de ambos.

La medida, ordenada por la jueza Silvia Sendra, llega sólo horas después que Tablado sea liberado luego de pasar 23 años y nueve meses en prisión por el femicidio de su novia adolescente Carolina Aló, en un hecho ocurrido en el año 1996.

Para las próximas horas se espera una resolución sobre el pedido de perimetral presentado por Edgardo Aló, padre de Carolina.

La jueza basó su decisión en la pericia psicológica que le realizaron al homicida el 17 de febrero pasado por una orden del juez de Ejecución Penal 1 de San Isidro.

Las dos psiquiatras de la Asesoría Pericial de San Isidro que evaluaron la salud mental de Tablado llegaron a la conclusión de que si bien “no presenta trastorno psicótico ni psico orgánico y sus facultades mentales encuadran dentro de la normalidad”, actualmente no contaba con “los recursos yoicos necesarios para ejercer la responsabilidad parental” sobre sus hijas mellizas de 11 años.



Ante la inminente liberación del femicida, el fiscal consideró necesario evaluar si Tablado representaba un peligro para sí, para terceros y, en especial, para su ex mujer Roxana Villarejos, con quien se casó estando preso en 2007 y a quien amenazó de muerte -lo que le valió en 2013 una segunda condena-, y sus hijas.



Los resultados de la pericia fueron remitidos entonces a la jueza Sendra, quien en las últimas horas, y a modo de recaudo, emitió la restricción perimetral para que Tablado no pueda acercarse a menos de 300 metros de la casa de su ex y sus hijas y tampoco del establecimiento educativo al que asisten, por un plazo de 45 días.



La resolución de la jueza también dispone que Tablado asista a la Dirección de Políticas de Género y Violencia Familiar de Tigre para que el organismo le dé “pautas de alarma y cuidado” y la incluya en el programa “Alerta Tigre SMS”.



Fuente: Telam