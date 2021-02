Resulta llamativo el tratamiento que desde la Justicia se brinden precisiones respecto al caso que involucra la muerte de una joven sin atender un reclamo familiar.

En ese camino se dirige la investigación sobre el fallecimiento de Emilse Gajes, la joven de 25 años hallada sin vida hace diez días en la zona del hospital Misericordia, de la ciudad de Córdoba.

Por eso, la familia convoca a una conferencia de prensa para este lunes a las 10 de la mañana, frente a Tribunales II.

Existen severas críticas a la actuación de Rubén Caro, fiscal a cargo de la investigación, apuntando a un suicidio y violando el secreto de sumario. La familia insiste en que "hay elementos para entender que hubo un femicidio".

Soledad Díaz, abogada de la familia, es contundente: "El fiscal afirma que la muerte se produce por asfixia y ahorcamiento pero eso no se desprende del informe pericial, el cual no señala si existe o no participación de terceros. Los estudios complementarios no están".

La letrada afirma que lo que hace el funcionario judicial es "revictimizar a la familia".

Remarcó que existen "múltiples pruebas" para al menos convocar a la pareja de la víctima, con quien sostuvo "una relación muy violenta, de 9 años y tienen un hijo", y en ese lapso hubo "cuatro denuncias por violencia de género y estuvo detenido en una oportunidad".

Para la familia, el hombre debe ser detenido por la posibilidad de entorpecer el proceso: "Tememos una fuga".

En ese camino, solicitaron se haga utilización "cámaras de seguridad de la zona" para determinar que pasó en esa madrugada, el 17 de febrero.