El papá de L., el adolescente de 13 años que días atrás fue brutalmente golpeado por una patota también integrada por menores de edad, se mostró esperanzado luego de algunos pasos de evolución que mostró la salud de su hijo.

El pequeño que fue alojado en la terapia intensiva del Hospital de Niños con daños cerebrales en principio irreversibles, mostró alguna mejoría que causó alegría y satisfacción en su familia, aunque el estado sigue siendo reservado.

“Son lindas novedades, buenas y esperanzadoras, está avanzando, ha tenido reacciones y nos llena de alegría saber que está luchando para salir de ahí”, expresó Fabian a Canal 10.

“Ayer lo hablé y me respondió, le dije que si me escuchaba le agarrara la mano y me respondió, me agarró la mano” , dijo el papá, al admitir que su hijo incluso intentó abrir los ojos.

“Yo se que nos escucha, a mí y a la madre nos escucha”, dijo emocionado.

De todos modos, admitió que su hijo sigue sedado, en estado reservado, con una evolución que por momentos presenta cuadros de fiebre y que todavía hay que seguir la inflamación que hay en su cabeza, explicó. “Sigue siendo un paciente crítico” , admitió.

“Por el milagro que todos anhelamos” es la inscripción de la figura de la remera que llevaba el papá, como mensaje de quien desea volver a ver a su hijo con salud y en su casa.

VER: Caso Lázaro: tres niños implicados en el ataque fueron identificados por domos

Finalmente, dijo que no tiene novedades con la causa judicial, aunque mantendrá una reunión con su abogado en esta jornada para seguir de cerca cómo sigue esa cuestión.