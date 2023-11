La justicia investiga un posible femicidio vinculado en el que una adolescente de 16 años fue asesinada de al menos 13 puñaladas en Villa Monja Sierra al noroeste de la ciudad de Córdoba.

Por el hecho está detenido Leonardo Dante Romero, de 35 años, apuntado como posible autor del asesinato. Se investiga un posible femicidio vinculado, figura que contempla la muerte perpetrada por un femicida para castigar o destruir psíquicamente a una mujer sobre la cual ejerce la dominación.

Es que Romero mantenía hasta hace poco un vínculo con Vanesa Reyes, la mamá de la adolescente, y la ruptura de esa relación podría tener incidencia en esta decisión criminal.

La mujer contó entre lágrimas el pesar que sufre por estas horas por la pérdida de su hija y se mostró totalmente sorprendida por la posible decisión de su expareja. “No tengo explicación, quisiera saber por qué, él se fue de la casa, nada más, no se por qué pasó, no entiendo, quisiera saber porqué la mató, al frente de su bebé, estaba su bebé de un año” , expresó.

Vanesa contó que ella se había ausentado de su casa porque debía llevar a sus hijos mellizos al médico por una intervención quirúrgica, pero que se terminó enterando de esta conmocionante noticia cuando habló por teléfono con su otro hijo de doce años.

“Eran las dos de la tarde y empiezo a llamar a mi hija y no me contestaba, hasta que me atiende mi hijo de doce años y me pide ayuda, me dice que su hermana estaba toda ensangrentada, acostada”, dijo entre lágrimas la mujer.

En ese marco, cuenta que pidió ayuda a la Policía en la clínica en la que se encontraba, pidió a amigas de su barrio para que fueran a su casa y cuando logró regresar a su vivienda se encontró con su hija muerta.

“Cuando volví, me doy con que a mi hija me la mataron a puñaladas, con su bebé al lado” , insistió la mujer.

Vanesa insiste en que el autor sería su expareja y papá de los mellizos. Es quien ahora está detenido apuntado como presunto autor del hecho.